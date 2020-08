Video: Evenepoel strijdbaar vanuit Belgisch ziekenhuisbed

„Ik wil zeggen dat ik me op dit moment naar omstandigheden goed voel”, aldus de 20-jarige Belg. „Ik ben vanuit Italië goed aangekomen in dit Belgische ziekenhuis en mijn dank gaat uit naar iedereen die me geholpen heeft. Vanaf het moment van de crash tot aan nu.

Evenepoel viel bij een afdaling over een muurtje en in een ravijn. Reddingswerkers hielpen hem uit een benarde situatie en droegen hem met een brancard naar een ambulance. Het Belgische talent liep hierbij een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op.

„Mijn seizoen is over, maar we hebben geen haast met mijn herstel en kijken straks rustig vooruit naar volgend jaar. We doen alles om sterker terug te komen”, aldus Evenepoel via een video op het twitteraccount van zijn ploeg. „En natuurlijk wil ik ook alle fans bedanken. Ik heb zoveel berichten gehad dat het onmogelijk is om alles te beantwoorden. Maar ik lees het allemaal wel. Jullie support gaat me ongetwijfeld helpen.”