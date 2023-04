Premium Het beste van De Telegraaf

Ahoy hoopt op nieuwe clash met ontketende Price in Premier League Van Gerwen: ’Op de finaledag moet je je ballen laten zien’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Michael van Gerwen. Ⓒ ANP/HH

Michael van Gerwen is klaar om een stijf uitverkocht Ahoy op een enorme show te trakteren tijdens Night 12 van de lucratieve Premier League. ’Mighty Mike’ is koploper in het klassement van het showevent van de PDC, dat zeventien avonden kent met acht topdarters en een hoofdprijs van 275.000 pond voor de winnaar heeft klaarliggen. Dartsfans hunkeren naar de mogelijke finale tegen Gerwyn Price, de man die hem in de laatste vier onderlinge ontmoetingen de baas was…