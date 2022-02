Premium Het beste van De Telegraaf

’Vaderlijk’ advies Jeroen Otter: ’Genieten van dit moment, het kan zo over zijn...’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Bondscoach Jeroen Otter met zijn gouden shorttrackvrouwen Ⓒ René Bouwman

PEKING - Bondscoach Jeroen Otter stond te stralen nadat ’zijn’ meiden het eerste olympische relaygoud ooit voor Nederland veroverden. Tegelijk gingen zijn gedachten terug naar vier jaar geleden toen Lara van Ruijven er nog bij was. In 2020 werd de pas 27-jarige shorttrackster op brute wijze uit het leven gerukt. Miraculeus brons was er met haar in Pyeongchang (2018), sensationeel goud nu. De vingers van Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma wezen naar boven. Otter keek er naar met een brok in zijn keel, om niet veel later zijn hart te laten spreken.