Leeds United rouwt om overleden clubicoon Trevor Cherry (72)

„Leeds United is geschrokken en zeer bedroefd van het nieuws dat clublegende Trevor Cherry plotseling en onverwacht is overleden op de leeftijd van 72 jaar”, meldt de club.

Cherry speelde tussen 1972 en 1982 486 keer voor Leeds United en won met de club de landstitel in 1974. Hij stond met Leeds in de finale van de Europa Cup 1 in 1975 die werd verloren van Bayern München. Ook speelde hij in 1973 de finale van de Europa Cup 2 waarin Leeds werd verslagen door AC Milan.

Cherry kwam 27 keer uit voor het Engels elftal en droeg een keer de aanvoerdersband.