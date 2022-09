Premium Het beste van De Telegraaf

Debuut bij Rode Duivels van Zeno Debast (18) België wil zondag met ’de nieuwe Kompany’ Oranje-appeltje schillen

De 18-jarige Zeno Debast wordt een grote toekomst voorspeld in België. De Anderlecht-verdediger wint bij zijn interlanddebuut van Wales. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

BRUSSEL - Waar de Nations League-wedstrijd van Oranje in het teken stond van het debuut van de 38-jarige doelman Remko Pasveer, daar was België bij het duel met Wales in de ban van het debuut van de twintig jaar jongere Zeno Debast. De 18-jarige verdediger van Anderlecht is een defensief toptalent en beleefde de afgelopen weken een stormachtige doorbraak, die ook direct een vervolg kreeg bij De Rode Duivels. Met de ’nieuwe Kompany’ in de gelederen en dankzij een voortreffelijk spelende Kevin De Bruyne rekende België simpel af met Wales (2-1) en tankte daarmee vertrouwen voor de Derby der Lage Landen van zondag in Amsterdam.