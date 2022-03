Quick-Step-baas na matige E3 Prijs: ’We hadden beter een orgie kunnen organiseren’

De Belgisch kampioen in Nederlandse dienst won eerder dit seizoen ook al Omloop het Nieuwsblad. Toen was Florian Sénéchal de beste renner van Quick-Step op een negende plaats, vrijdag werd zijn ploeggenoot Kasper Asgreen tiende. Manager Patrick Lefevere heeft wel een verklaring voor de matige prestaties tot dusver van de doorgaans zo dominante voorjaarsploeg.

In zijn column in Het Nieuwsblad schrijft Lefevere: „Dit was niet goed, niet leuk, niet op het niveau dat we van onze ploeg gewend zijn. Al zeg ik er ook meteen bij: verrassend was het voor mij ook niet. Ik ga de lijst van zieken niet nog eens opsommen, maar het zijn er gewoon te veel op dit moment. Om het met een boutade te zeggen: we hadden in december in plaats van een super-covid-safe trainingskamp beter een orgie georganiseerd. Dan was iedereen toen al ziek geworden. Dat speelt mee in het overwicht van Jumbo-Visma: zij hebben hun miserie toen gehad, wij hebben het nu.”

Toch is de situatie bij Quick-Step niet zo slecht als die lijkt, stelt Lefevere. „We moeten niet te zwartgallig zijn. Florian Sénéchal reed lek vlak voor de Paterberg: een slechter moment is moeilijk denkbaar en al helemaal als je op de neutrale wagen van Shimano moet rekenen. Maar met de benen van Florian is weinig verkeerd. Voor Gent-Wevelgem hebben we gewoon een sterke ploeg (...) en hebben met Fabio Jakobsen de snelste sprinter.”

Bovendien scoort de ploeg buiten de Vlaamse klassiekers wel goed. „We hebben dit seizoen al vijftien koersen gewonnen. Alleen UAE Emirates doet beter.”