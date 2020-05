’Volgende week spelen in Bundesliga eigenlijk onverantwoord’

Hoffenheim-trainer Alfred Schreuder Ⓒ EPA

De ogen van alle voetballiefhebbers over de hele wereld zijn later deze maand gericht op de Bundesliga, want in Duitsland gaat er weer gevoetbald worden. Bondskanselier Angela Merkel heeft het licht op groen gezet voor afronding van het seizoen zonder publiek. FSV Mainz 05-speler Jeffrey Bruma is er blij mee. „Ik heb er zin in om weer te gaan spelen en ik vind het fijn dat we het seizoen toch nog af kunnen gaan maken”, aldus de ex-PSV’er.