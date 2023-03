Helmut Marko: ‘In Australië zien we andere Max Verstappen’

Marko stelt dat Verstappen nog niet honderd procent fit was in Jeddah, nadat hij in de dagen voorafgaand aan het Grand Prix-weekeinde kampte met buikgriep. ,,Hij doet er nu alles aan om weer maximale prestaties te kunnen leveren, dus we zien een andere Verstappen terug in Australië”, stelt de Oostenrijker tegenover F1-Insider.com.

Volgens Marko zat Verstappen uiteindelijk op ‘tachtig procent’ van zijn kunnen. De Nederlander mocht, zoals De Telegraaf eerder al meldde, ook de teamvergadering op de late zaterdagavond overslaan om zo wat bij te kunnen slapen. Vanwege een kapotte aandrijfas ging zijn kwalificatie die dag in rook op, maar na een inhaalrace finishte hij op zondag nog wel als tweede.

De Grand Prix van Australië staat zondag 2 april op het programma. Verstappen gaat aan de leiding in de strijd om de wereldtitel, met een puntje voorsprong op zijn in Jeddah winnende teamgenoot Sergio Pérez, nadat Verstappen in de laatste ronde nog de snelste raceronde reed voor een bonuspunt.