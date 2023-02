Premium Het beste van De Telegraaf

In Ahoy tegen Medvedev ver verwijderd van topvorm Twijfels bij Botic van de Zandschulp na tegenslag

Botic van de Zandschulp ondervindt nog steeds hinder van een blessure aan zijn been. Ⓒ Foto’s ANP/HH

ROTTERDAM - Daar waar Tallon Griekspoor op woensdagavond tegen Alexander Zverev (4-6, 6-4 en 6-4) bruiste van de energie en het vertrouwen, was dat een dag later een stuk minder het geval bij Botic van de Zandschulp. Op zoek naar fitheid en topvorm kreeg hij in de tweede ronde van het ABN AMRO Open een flink pak slaag van de Rus Daniil Medvedev: 6-2, 6-2.