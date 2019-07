Paris Saint-Germain boos op Neymar

Neymar deed niet mee met Brazilië aan de Copa America, omdat hij kort voor het evenement geblesseerd raakte aan een enkel. Naar verluidt is hij inmiddels wel weer in staat de training te hervatten.

Onlangs raakte Neymar al in opspraak nadat een Braziliaanse vrouw had verklaard dat zij op 15 mei met geweld tot seks is gedwongen door de stervoetballer. Daarnaast heeft hij volgens media in zijn geboorteland een conflict met de belastingdienst.

Verder is het ook een min of meer publiek geheim dat Neymar terug wil keren naar FC Barcelona. Paris Saint-Germain weigert echter medewerking te verlenen aan een transfer.