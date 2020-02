Wereldtitel nummer 14 voor Wüst

De vijfvoudig olympisch schaatskampioene zegevierde in een tijd van 1.50,92. De Russin Evgeniia Lalenkova pakte zilver met 1.51,13, haar landgenote Elizaveta Kazelina eindigde als derde in 1.51,41. Wüst pakte haar eerste wereldtitel op de schaatsmijl in 2007, eveneens in Salt Lake City. Daarna was ze op de 1500 meter ook de beste van de wereld in 2011, 2013 en 2019.

Wereldrecord

„Ik heb zo naar deze dag toegeleefd”, reageerde de kersvers wereldkampioene, die nu in totaal 14 WK-titels heeft gewonnen, bij de NOS. „Heel erg dubbel, want aan de ene kant had ik er ontzettend veel zin in. Maar aan de andere kant was ik daardoor ook ontzettend zenuwachtig.” Wüst mikte zondag naast titelprolongatie ook op een wereldrecord. De mondiale toptijd van de Japanse Miho Takagi (1.49,83, vorig jaar gereden in Salt Lake City) bleef echter buiten bereik. Daardoor wacht Wüst in haar unieke carrière nog wel altijd op haar eerste wereldrecord.

Wijfje en Beune

„De omstandigheden moeten ook een beetje mee zitten”, zei Wüst daar over. ,,Het is heel jammer dat de omstandigheden nu niet zo goed waren als vorig jaar, het was nu veel zwaarder. Maar ik heb mijn wereldtitel geprolongeerd en daar gaat het om. Ik ga van deze wereldtitel genieten.”

Takagi kwam op de Utah Olympic Oval niet verder dan de vierde plek: 1.51,58. Nederlands kampioene Melissa Wijfje reed in de laatste rit de vijfde tijd: 1.51,78. Joy Beune finishte in de eerste rit in 1.53,11 en daarmee belandde ze op de tiende plaats.

Wüst maakte eerder tijdens de WK al een prima indruk op de ploegachtervolging (zilver) en 1000 meter (vierde in dik persoonlijk record). „Ik wilde vandaag écht goed zijn. Ik voelde de afgelopen week dat ik elke dag beter werd. En dat het dan vandaag lukt, is zo tof”, jubelde de Brabantse. Na Wüst, die voor de veertiende keer bij dit toernooi WK-goud veroverde, kwamen nog twee ritten. „De ontlading was toch wel groot toen bleek dat mijn tijd voldoende was voor goud.”