Real Madrid wint eenvoudig van Valencia, maar verliest wel Dani Carvajal

Davy Klaassen van levensbelang voor Ajax

Ajax worstelde in Almelo, maar kwam na een kwartiertje boven. Na de 0-1 van Davy Klaassen werden de Amsterdammers tegen Heracles niet meer in de problemen gebracht en werd uiteindelijk een zakelijke zege geboekt (0-2). Dat de middenvelder zijn elftal bij de hand nam, was geen toeval.