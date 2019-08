Domper voor Oranje bij EK landenteams

De formatie Joris van Gool, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Churandy Martina finishte met meer dan een seconde voorsprong op de concurrentie. Na afloop bleek dat bij de wissel tussen derde loper Paulina en slotloper Martina het stokje buiten het wisselvak was aangereikt. Paulina: ,,Het was glad door de regen en ik kreeg de stok in eerste instantie niet in de handen van Churandy. De tweede poging was lastig omdat we op al vlakbij het eind van het wisselvak waren.”

Bij de vrouwen ging het ook bij de derde wissel fout. Nederland trad aan zonder Dafne Schippers, die in aanloop naar de wereldkampioenschappen atletiek een trainingsperiode heeft ingelast. In de nieuwe opstelling, met N’ketia Seedo, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Naomi Sedney nam Oranje resoluut de leiding tot aan de laatste wissel. Samuel liep in Sandnes door achillespeesklachten eerder dit seizoen pas haar eerste estafettewedstrijd: ,,Ik sloeg mis en daarna nog een keer mis en raakte daarbij ook nog de voet van Naomi’’, aldus Samuel.

Nederland was zaterdag juist uitstekend op dreef met drie overwinningen voor Marije van Hunenstijn op de 100 meter, Lisanne de Witte op de 400 meter en Denzel Comenentia bij het kogelstoten. Ook met zes tweede plekken leek er geen vuiltje aan de lucht tot aan de afsluitende estafettes. Op de EK voor Landenteams worden alle resultaten op 40 disciplines bij elkaar opgeteld. Na 21 van de 40 disciplines staat Nederland nu de derde plaats. Aan de leiding gaat Portugal met 163 punten, Noorwegen staat tweede met 142 punten en Nederland staat derde met 140 punten. Het land dat de competitie wint promoveert naar de Super League, waarin de allerbeste acht Europese landen tegen elkaar uitkomen. Nederland, dat ook Sifan Hassan mist in Sandnes, moet zondag alle zeilen bij zetten om alsnog de koppositie over te nemen en promotie af te dwingen.