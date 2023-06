Man die Van Bommel belaagde om contract krijgt vier jaar cel

Van Bommel werd in de nacht van 24 op 25 oktober in zijn parkeergarage opgewacht door een man met een vuurwapen. De oud-international reed snel weer achteruit de garage uit, waarbij hij op een andere auto botste. De overvaller zette het op een lopen toen het alarm afging.

Op Van Bommels Porsche trof de politie na de mislukte overval een zender aan waarmee die gevolgd kon worden. De politie kwam uit bij een Somalische man die in een naburig asielzoekerscentrum verbleef.

Bekijk ook: Dít is de bizarre reden achter de mislukte overval op Van Bommel

De politie dacht aanvankelijk dat het de verdachte om Van Bommels dure auto te doen was. Maar op zijn telefoon werd een audiobestand gevonden waarin tekst van Arabisch naar het Engels was vertaald. Daarmee wilde hij volgens de rechtbank de trainer bedreigen. „Luister Mark, het leven van je familie hangt hier van af”, luidde de boodschap. „Laat mij een profspeler worden. Ga niet naar de politie, we zullen jou en je familie vermoorden. We weten waar je woont.”

De veroordeelde man moet Van Bommel ook 5.000 euro schadevergoeding betalen.