Herstelde Malen na maand terug in selectie Dortmund

Oranje-international Malen miste door een spierblessure de laatste vijf wedstrijden, op 12 augustus thuis tegen Freiburg kwam hij voor het laatst binnen de lijnen. De Duitser Adeyemi stond vanwege een voetblessure ook enkele weken aan de kant en de Belg Hazard miste zaterdag vanwege een dijbeenblessure de met 3-0 verloren competitiewedstrijd tegen RB Leipzig.

Volgens sportief directeur Sebastian Kehl is het niet zeker of de drie aanvallers ook gaan spelen. „We zullen vooral de tegenaanval moeten gebruiken, dus snelheid zal ons goed doen. Maar we moeten niet vergeten dat ze er even uit zijn geweest. Na de training weten we wie er klaar voor is.”

De wedstrijd tussen Manchester City en Borussia Dortmund begint woensdagavond om 21.00 uur.