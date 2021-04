Handbalsters treffen Noorwegen in groepsfase Olympische Spelen

Oranje is regerend wereldkampioen en werd tijdens de Olympische spelen in Rio de Janeiro vierde. Noorwegen greep daar het brons. In 2008 en 2012 grepen de Scandinavische vrouwen goud op de Spelen. In 1988 en 1992 werd de finale door Noorwegen verloren van Zuid-Korea. Op het laatste voor Oranje mislukte EK werd er stevig verloren van Noorwegen: 32-25.

Naast Noorwegen en Montenegro zijn Zuid-Korea, Japan en Angola de tegenstanders van Nederland. Japan mocht als gastland kiezen in welke poule het wil uitkomen.

Bondscoach Emmanuel Mayonnade reageert op de loting: „Het is vooraf lastig om iets te zeggen over de loting omdat je niet weet hoe een toernooi gaat verlopen. De kwartfinale wordt cruciaal gezien de sterke tegenstanders in groep B. We zullen bij de eerste vier teams moeten eindigen om naar de kwartfinales te gaan. Tegen Noorwegen hebben we de afgelopen twee toernooien gespeeld, Korea en Angola kwamen wij tegen op het WK in 2019. Dat had voor ons een goede afloop. Zowel Japan als Montenegro heb ik nog niet tegen gespeeld.”