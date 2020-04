Leerdam en Verweij weg bij Reggeborgh

De leiding van het team had graag doorgegaan met Leerdam, maar slaagde er niet om het contract met de wereldkampioene op de 1000 meter te verlengen, zo meldt het in een persbericht. „De partijen kwamen er in de onderhandelingen helaas niet uit.”

Ireen Wüst

Het vertrek van Leerdam is een streep door de rekening voor Ireen Wüst, die Reggeborgh juist komt verstrekken en zich bij de ploeg gaat focussen op de 1000 en de 1500 meter.

„Ik kijk heel erg uit naar deze nieuwe uitdaging bij Reggeborgh, en ook naar de samenwerking met Jutta Leerdam”, zo stelde ze na de bekendmaking van haar overgang.

Wüst heeft richting de Olympische Winterspelen van 2022 een streep gezet door het allrounden. „Alle ballen gaan op de 1500 meter. Ik focus me wat meer op specialisatie. Een nieuwe route, een nieuw avontuur.” Daarbij had Nederlands meest succesvolle olympiër ooit door te trainen met Leerdam gehoopt een stukje snelheid in te winnen.

Koen Verweij

Over het vertrek van Verweij zegt trainer Gerard van Velde het volgende. „Koen is afgelopen seizoen bij ons gekomen na een sabbatical en wij hebben hem de kans gegeven en geholpen om weer terug te komen aan de schaatstop. Dat heeft hij goed opgepakt, maar om de volgende stap te maken, moet Koen nu uitvliegen. Koen’s trainingsschema past niet in het sprintprogramma, dat onze atleten draaien.”

Met schaatsers als Kai Verbij, Dai Dai N’tab en Ronald Mulder in de gelederen ligt de focus bij Reggeborgh vooral op de sprintafstanden.