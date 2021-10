Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik weet dat ik belangrijk kan zijn als ik erin sta, begrijp je?’ Heimwee naar Ajax; Brian Brobbey wacht ook in Leipzig op doorbraak

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Brian Brobbey is blij om weer bij Jong Oranje te zijn. In Leipzig moet hij vooralsnog, opnieuw, geduld hebben. „Soms denk ik: misschien moet ik dít, deze ervaring, gewoon meemaken.” Ⓒ FOTO’S ANP/HH & Getty Images

Brian Brobbey (19) is één van die Jong Oranje-spelers voor wie het oudste nationale jeugdelftal geldt als een bekoorlijk toevluchtsoord. In het elftal van Erwin van de Looi is de gewezen Ajacied, die bij zijn nieuwe club RB Leipzig slechts mondjesmaat mag invallen, verzekerd van een basisplaats.