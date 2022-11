Verstappen de snelste ondanks raar moment: 'Ik schrok even'

Verstappen bekende na afloop dat hij hem bij de start van Q3 nog wel even kneep. „De auto sloeg plotseling af. Ik schrok even, maar het kwam gelukkig goed.”

De wereldkampioen is blij dat Pérez zondag naast hem van start gaat. „We willen de race niet alleen winnen, maar ook eerste en tweede worden in het kampioenschap. We staan nu allebei vooraan en kunnen doen wat we willen.”

Perez begint aan de slotrace in de wetenschap dat hij voor Leclerc moet finishen. Beiden hebben op dit moment precies evenveel punten. „Max hielp me goed in de laatste run. Als team hebben we goed samengewerkt”, aldus de Mexicaan, doelend op de tow die hij van zijn teamgenoot kreeg in zijn laatste run, ook al was het dus niet goed voor pole. „ Ik kijk uit naar morgen, dan gaat het erom. Ik hoop op een goed race. Het wordt interessant en het is afwachten hoe sterk de rest morgen is.”