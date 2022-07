Premium Het beste van De Telegraaf

Gentleman versus roeptoeter Oranje-hockeysters bereiken kwartfinale na cultuurclash coaches

Jamilon Mülders, de Duitse bondscoach van Nederland, is de rust zelve. Ⓒ René Bouwman

AMSTELVEEN - Het was geen verrassing dat titelverdediger Oranje zich woensdagavond in het laatste groepsduel met toernooisurprise Chili (3-1) rechtstreeks plaatste voor de kwartfinales van het WK. Het grootste vuurwerk kwam van de tribune. Om precies te zijn: vanaf de plek waar Chili-coach Sergio Vigil zich bevond. De Argentijn is al dagenlang een bezienswaardigheid in en rond het Wagener Stadion.