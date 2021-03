Waarom in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie de VAR wél altijd beschikbaar is

Matthijs de Ligt, Memphis Depay en Gini Wijnaldum klagen bij de arbitrage. Ⓒ ANP/HH

Waar was de VAR? Na de afgekeurde 3-2 van Cristiano Ronaldo tegen Servië moet de Wereldvoetbalbond FIFA zich verantwoorden voor het ontbreken van de VAR in de Europese WK-kwalificatiewedstrijden. Opmerkelijk: in Zuid-Amerika is bij de kwalificatiewedstrijden voor hetzelfde WK wél een VAR aanwezig.