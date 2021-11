Ajax dankzij historische zege op Dortmund nu al zeker van laatste zestien Champions League

Sebastien Haller produceerde in de 86e minuut de tweede treffer. De spits heeft nu in vier duels al zeven keer gescoord in de Champions League. Alleen Bayen München-kanon Robert Lewandowski heeft dit seizoen meer doelpunten gemaakt op het hoogste Europese niveau.

Nooit eerder won Ajax de eerste vier duels in de Champions League. Met nog twee duels te gaan heeft Ajax zes punten meer dan Borussia Dortmund én Sporting Lissabon, dat Besiktas versloeg: 4-0. De Turken zijn de volgende tegenstander van Ajax, op 24 november

Stroeve start

Al in de eerste minuut werd duidelijk dat Ajax het waarschijnlijk een stuk lastiger zou krijgen tegen de Duitser topper dan twee weken geleden in Amsterdam. Mats Hummels mocht volledig vrijstaand koppen op het doel van Remko Pasveer, maar mikte te hoog.

In de achtste minuut werd het zelfs bloedlink voor het doel van Ajax na een glijpartij van Lisandro Martinez. Thorgan Hazard bediende Jude Bellingham, die de bal rakelings naast kopte, maar eigenlijk had moeten scoren. Halverwege de eerste helft hield Pasveer Marco Reus van scoren af.

Mats Hummels mag inrukken. Ⓒ Pro Shots

Vervolgens kreeg de thuisclub de schrik van de avond te verwerken. Een drieste charge van de ervaren Mats Hummels was volgens arbiter Michael Oliver goed voor een directe rode kaart. De 32-jarige Duitser raakte Ajacied Antony niet, maar desondanks hoefde Oliver van de VAR geen blik meer te werpen op het scherm.

Dortmund op voorsprong

Ondanks het numerieke ondertal was het toch Dortmund dat de leiding nam. Noussair Mazraoui raakte Bellingham ongelukkig tegen zijn been. Nu zocht de scheidsrechter wel de kant op om het moment nader te bestuderen. Een penalty was het gevolg. Pasveer zat akelig dicht bij de strafschop van Reus, maar kon de bal net niet genoeg van richting veranderen: 1-0 in de 37e minuut.

Marco Reus opent de score. Ⓒ Pro Shots

Een volgende gevoelige tik voor Ajax was de gele kaart voor Edson Alvarez. De Mexicaan kreeg eerst zelf een duwtje en deelde toen een overtreding uit, die geel opleverde. Alvarez mist daardoor het uitduel met Besiktas.

Wel kansen

Had Ajax dan helemaal geen kansen om gelijk te maken in het Ruhrgebied? Jazeker wel. Martinez joeg de bal na een hoekschop net naast het doel van goalie Gregor Kobel. Vlak voor rust bediende Daley Blind aanvaller Steven Berghuis. Die moest met zijn rechterbeen uithalen. Dat gebeurde niet onverdienstelijk, maar Kobel hield zijn doel schoon.

Dusan Tadic heeft gelijkgemaakt. Ⓒ REUTERS

In de tweede helft was Ajax de betere ploeg zonder aanvankelijk veel kansen te creëren. Halverwege het tweede bedrijf kreeg Klaassen op aangeven van Antony een goede kans om te scoren, maar hij raakte de bal niet. Twintig minuten voor tijd was het dan toch raak. Tadic kreeg de bal met kunst- en vliegwerk in het vijandige doel. Daarbij leek de Servische aanvoerder zich in eerste instantie nog te blesseren in de schaamstreek, maar dat viel uiteindelijk mee.

In de 86e minuut sloeg Ajax opnieuw toe. Antony bediende Haller, die schitterend de tweede goal erin kopte voor de Amsterdammers. De goal van Davy Klaassen, opnieuw op aangeven van Antony, was de kers op de taart.