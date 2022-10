Premium Het beste van De Telegraaf

Pijnlijk afgeserveerde AZ-tiener toont ongelijk Jansen Makkelijk slachtoffer Van Brederode trekt lange neus met wereldgoal

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Myron van Brederode na de 2-0. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met een daverende uithaal in de kruising bezorgde de 19-jarige invaller Myron van Brederode, koud een minuut in het veld, AZ in Liechtenstein de gewenste overwintering in de Conference League. Uitgerekend de speler die vier dagen eerder zo pijnlijk was gewisseld tijdens de schaamtevolle competitienederlaag tegen Excelsior.