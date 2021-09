Britse sensatie Emma Raducanu (17) wint US Open

Voorafgaand aan de finale was de eindstrijd al sensationeel te noemen. De Canadese Fernandez is pas 19 jaar en de nummer 73 van de wereld. Raducanu is pas 18 jaar en slechts de nummer 150 van de WTA-ranglijst. De finale in New York was de eerste tienerfinale sinds de US Open van 1999. Destijds stonden Serena Williams (17) en Martina Hingis (18) tegenover elkaar.

Eerste set

Raducanu kreeg in de eerste opslagbeurt van haar opponent gelijk de mogelijkheid om door de service van Fernandez te gaan. De Canadese poetste de eerste vijf breakkansen nog weg, maar op het zesde breakpunt sloeg de Britse alsnog toe. Fernandez toonde echter karakter, brak direct terug en bracht de wedstrijd met twee gewonnen games op rij weer in balans: 2-2.

Het vervolg van de eerste set ging lange tijd gelijk op en beide speelsters deden weinig voor elkaar onder. Op 5-4 plaatste Raducanu de beslissende break en trok ze de eerste set naar zich toe: 6-4.

Tweede set

Raducanu leek in de tweede set meteen door te denderen. Binnen de kortste keren trok ze de openingsgame naar zich toe en kwam ze 40-0 voor op de service van haar tegenstandster. Fernandez leek even van haar stuk te zijn gebracht, maar met een aantal knappe punten op rij sleepte ze haar eigen game toch nog uit het vuur. Dit deed de Canadees zichtbaar goed, want een game later was het juist Fernandez die een break wist af te dwingen en 2-1 voor kwam.

Raducanu liet zich echter niet gek maken. Ze herpakte zich knap, won vier games op rij en liep uit naar een 5-2 voorsprong. Op de service van Fernandez kreeg de Britse al twee matchpunten, maar die werden door de Canadese nog weggepoetst. Er volgde een razend spannende game waarin Raducanu mocht serveren voor toernooiwinst.

Beide speelsters gaven werkelijk alles en dat leidde er zelfs toe dat de wedstrijd even onderbroken moest worden. In een meeslepende rally schraapte Raducanu met haar onderbeen over de baan met een flinke schaafwond tot gevolg. De dokter kwam de baan op om het bloeden te stoppen, waarna de wedstrijd weer verder kon en Radunacu op haar derde matchpoint haar sprookje voltooide.