Brazilië wint zonder Neymar ook derde WK-kwalificatieduel

Voetbal: Firminio helpt Brazilië aan zege

08.34 uur: Brazilië heeft ook het derde duel uit de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2022 gewonnen. In São Paulo werd Venezuela met 1-0 verslagen. De vijfvoudig wereldkampioen dankte de zege aan een doelpunt van Liverpool-aanvaller Roberto Firmino in de 66e minuut.

Brazilië, dat aantrad zonder de geblesseerde sterspeler Neymar, is de enige ploeg in de Zuid-Amerikaanse groep van tien landen, die nog geen punten verspeelde. Dinsdag volgt een uitwedstrijd tegen Uruguay, dat met 3-0 won bij Colombia.

Chili boekte de eerste overwinning door Peru met 2-0 te verslaan. Arturo Vidal maakte beide doelpunten voor de thuisploeg in Santiago. De aanvoerder deed dat al voor de rust.

Voetbal: speler Kroatië in quarantaine

06.28 uur: Marcelo Brozovic is positief op corona getest in de aanloop naar de duels van Kroatië met Zweden en Portugal in de Nations League. De middenvelder van Internazionale zit inmiddels in quarantaine.

Afgelopen woensdag testte Domagoj Vida al positief bij Kroatië. De verdediger kreeg het slechte nieuws in de rust van een oefenduel met Turkije (3-3) te horen en werd meteen gewisseld.