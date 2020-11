Kira Toussaint zwemt snelste tijd ooit op 50 meter rugslag

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Veldrijden: Alvarado boekt succes

15.01 uur: Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag in Leuven de vierde manche van de Ethias Cross gewonnen. Op het militaire domein van Heverlee versloeg de wereldkampioene uit Rotterdam haar landgenote Denise Betsema in de sprint. Alvarado was vorige week nog de beste op het EK in Rosmalen.

Alvarado bleef samen met Betsema, de afgelopen twee jaar winnares in Leuven, voorop over uit een grotere kopgroep. Zelfs een val in de slotronde kon de wereldkampioene niet van de overwinning afhouden. Betsema won de vorige manche in Beringen. Lucinda Brand, zaterdag derde, had de tweede gewonnen. Aniek van Alphen, eveneens Nederlandse, had de reeks geopend met winst in Lokeren.

Zwemmen: topprestatie van Toussaint

14.48 uur: Kira Toussaint heeft zaterdag bij kortebaanwedstrijden uit de International Swimming League de snelste tijd ooit gezwommen op de 50 meter rugslag. De Nederlandse zwemster kwam in Boedapest in de halve finales van het toernooi tot een tijd van 25,60. De oude toptijd stond sinds 2014 op naam van de Braziliaanse Etiene Medeiros: 25,67.

Toussaint komt in Boedapest, waar zes weken wordt gezwommen door een aantal topzwemmers, uit voor het team London Roar. Niet duidelijk is nog of de tijd van Toussaint wordt erkend als een nieuw wereldrecord. De wedstrijden in Boedapest worden niet gehouden onder toezicht van de internationale zwembond FINA.

Voetbal: AC Milan-coach Pioli positief getest op corona

12.10 uur: Stefano Pioli, de coach van AC Milan, is positief getest op Covid-19. Dat heeft de koploper in de Italiaanse serie A zaterdag bekendgemaakt. De trainer, die volgens de club geen symptomen heeft, is in quarantaine gegaan.

De andere tests bij de club waar de Zweed Zlatan Ibrahimovic de topschutter is, waren negatief. Vanwege het positieve testresultaat van Pioli werd de training van zaterdag, waar de internationals ontbreken, geschrapt. De selectie van Milaan komt maandag zonder de trainer weer bij elkaar om zich voor te bereiden op de hervatting van de competitie. Dan volgen ook nieuwe coronatests. AC Milan speelt volgende week zondag uit tegen Napoli.

Rugby: Historische zege Argentinië op Nieuw-Zeeland

10.08 uur: De rugbyploeg van Argentinië heeft zaterdag in de Tri Nations Nieuw-Zeeland met 25-15 verslagen. Dat was een historische zege, want alle vorige duels tussen beide landen werden gewonnen door de All Blacks, zoals de bijnaam van topland Nieuw-Zeeland luidt. Alle punten voor de Argentijnen kwamen op naam van Nicolas Sanchez. „Dit is een grote dag voor het Argentijnse rugby”, verklaarde captain Pablo Matera na het duel dat in Sydney werd gespeeld.

De Tri Nations is de tegenhanger van het Zeslandentoernooi in Europa. Aanvankelijk ging het om een toernooi tussen Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Afrika. Argentinië kwam daar in 2012 bij, waarna de officiële naam The Rugby Championship werd.

Het was de dertigste keer sinds 1985 dat beide landen elkaar op het rugbyveld troffen, tot zaterdag was de winst altijd voor de drievoudig wereldkampioen geweest. „Heel wat mannen voor ons hebben dit shirt mogen dragen en zij hebben er mede voor gezorgd dat we hier nu staan”, ging Matera verder. „We zijn eraan gewend vaak te verliezen, maar we hebben laten zien dat hard werken loont.”

Nieuw-Zeeland wilde zich juist herstellen van een nederlaag vorige week tegen Australië. Twee nederlagen op rij hadden de All Blacks voor het laatst in 2011 geleden.

Voetbal: Firminio helpt Brazilië aan zege

08.34 uur: Brazilië heeft ook het derde duel uit de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2022 gewonnen. In São Paulo werd Venezuela met 1-0 verslagen. De vijfvoudig wereldkampioen dankte de zege aan een doelpunt van Liverpool-aanvaller Roberto Firmino in de 66e minuut.

Brazilië, dat aantrad zonder de geblesseerde sterspeler Neymar, is de enige ploeg in de Zuid-Amerikaanse groep van tien landen, die nog geen punten verspeelde. Dinsdag volgt een uitwedstrijd tegen Uruguay, dat met 3-0 won bij Colombia.

Chili boekte de eerste overwinning door Peru met 2-0 te verslaan. Arturo Vidal maakte beide doelpunten voor de thuisploeg in Santiago. De aanvoerder deed dat al voor de rust.

Voetbal: speler Kroatië in quarantaine

06.28 uur: Marcelo Brozovic is positief op corona getest in de aanloop naar de duels van Kroatië met Zweden en Portugal in de Nations League. De middenvelder van Internazionale zit inmiddels in quarantaine.

Afgelopen woensdag testte Domagoj Vida al positief bij Kroatië. De verdediger kreeg het slechte nieuws in de rust van een oefenduel met Turkije (3-3) te horen en werd meteen gewisseld.