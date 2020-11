MotoGP: Morbidelli pakt pole in Valencia

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Italiaanse Sinner pakt eerste titel in Sofia

16.37 uur: De Italiaanse tennisser Jannik Sinner (19) heeft voor het eerst een ATP-toernooi gewonnen. Dat deed de tiener door in de finale van het indoortoernooi van Sofia de Canadees Vasek Pospisil met 6-4 3-6 7-6 (3) te verslaan. Na twee uur en een kwartier benutte Sinner in de tiebreak van de derde set zijn eerste wedstrijdpunt.

Sinner is de jongste winnaar van een ATP-toernooi sinds 2008, toen de Japanner Kei Nishikori het toernooi van Delray Beach op zijn naam wist te schrijven. Hij begon de week in Bulgarije als de nummer 44 van de wereld. Sinner had nog nooit de eindstrijd van een ATP-toernooi gehaald.

Het toernooi van Sofia was het laatste reguliere ATP-toernooi van het tennisseizoen. Komende week vindt het eindejaarstoernooi ATP Finals plaats in Londen. Het evenement is bedoeld voor de beste acht spelers van het seizoen.

Sinner schreef vorig jaar de Next Gen ATP Finals op zijn naam. Dat toernooi is bedoeld voor de acht beste spelers van het seizoen tot 21 jaar. Dat evenement gaat dit jaar niet door

Motorsport: Morbidelli pakt in Valencia pole in MotoGP

16.35 uur: De Italiaanse motorcoureur Franco Morbidelli heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Valencia in de MotoGP. De 25-jarige Yamaha-coureur zette met 1.30,191 de beste tijd neer op het Circuit Ricardo Tormo. Hij was een fractie sneller dan de Australiër Jack Miller, die op zijn Ducati 0,096 seconde minder snel was. Morbidelli en Miller hebben op de voorste startrij gezelschap van de Japanner Takaaki Nakagami (Honda).

Morbidelli veroverde eind september in Barcelona zijn eerste pole in de koningsklasse. De Italiaan kon zijn eerste startplaats toen niet verzilveren in de race. Morbidelli eindigde in Barcelona op de vierde plaats. Hij won dit jaar wel al twee andere grands prix, in San Marino en de Spaanse stad Teruel. In het WK-klassement neemt de Romein de vijfde plaats in met 117 punten. De Spanjaard Joan Mir leidt met 162 punten. Hij moet zondag starten vanaf plek twaalf.

Wielersport: Veldrijder Sweeck wint vierde wedstrijd Ethias Cross

16.13 uur: De Belgisch kampioen veldrijden Laurens Sweeck heeft de vierde wedstrijd van de Ethias Cross in Leuven op zijn naam geschreven. Hij versloeg Toon Aerts in een sprint en voorkwam daarmee de derde zege op een rij voor zijn landgenoot. Michael Vanthourenhout completeerde het Belgische podium op plek drie. Lars van der Haar was op plaats vijf de beste Nederlander.

Aerts en Sweeck reden al vanaf de eerste ronde op kop. Alleen Michael Vanthourenhout kon enigszins volgen, maar bleef op ruim 10 seconden achterstand. Sweeck profiteerde van het feit dat Aerts bijna al het kopwerk had verricht en was in de laatste 50 meter te sterk.

Aerts had de derde manche in Beringen en de tweede in Kruibeke al gewonnen. De openingsrit in Lokeren, ook wel de Rapencross, is vanwege het coronavirus uitgesteld.

Voetbal: Bondscoach IJsland stapt op na deceptie

16.06: Erik Hamrén heeft aangekondigd dat hij binnenkort opstapt als bondscoach van IJsland. De twee naderende duels in de Nations League worden de laatste wedstrijden waarbij hij de leiding heeft.

De 63-jarige Hamrén, die sinds 2018 als hoofdtrainer in dienst is bij de nationale ploeg, slaagde er met IJsland niet in kwalificatie voor het EK van volgend jaar af te dwingen. De Zweed werd met zijn ploeg derde in de groep (achter Frankrijk en Turkije) en zag het donderdag misgaan in de play-off tegen Hongarije, dat in de slotfase een 0-1 achterstand goedmaakte.

In de Nations League hebben de IJslanders nog geen punt gepakt in de groep met België, Denemarken en Engeland. Zondag wacht IJsland de uitwedstrijd tegen Denemarken, woensdag is Engeland de tegenstander.

IJsland baarde in 2016 opzien door op het EK in Frankrijk de kwartfinales te halen. Lars Lagerbäck was toen de bondscoach.

Veldrijden: Alvarado boekt succes

15.01 uur: Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag in Leuven de vierde manche van de Ethias Cross gewonnen. Op het militaire domein van Heverlee versloeg de wereldkampioene uit Rotterdam haar landgenote Denise Betsema in de sprint. Alvarado was vorige week nog de beste op het EK in Rosmalen.

Alvarado bleef samen met Betsema, de afgelopen twee jaar winnares in Leuven, voorop over uit een grotere kopgroep. Zelfs een val in de slotronde kon de wereldkampioene niet van de overwinning afhouden.

Alvarado (22) won dit seizoen al in Gieten, Ruddervoorde en op het EK in Rosmalen. In Leuven ging het zeker niet probleemloos. „Ik had eerder in de cross mijn knie geblesseerd na een val. In volle finale viel ik nog eens op diezelfde knie”, vertelde ze. „De pijn valt wel mee, maar ik ga het toch even laten nakijken. Het trekt soms wat.”

Betsema won de vorige manche in Beringen. Lucinda Brand, zaterdag derde in Leuven, had de tweede gewonnen. Aniek van Alphen, eveneens een Nederlandse, had de reeks geopend met winst in Lokeren.

Zwemmen: topprestatie van Toussaint

14.48 uur: Kira Toussaint heeft zaterdag bij kortebaanwedstrijden uit de International Swimming League de snelste tijd ooit gezwommen op de 50 meter rugslag. De Nederlandse zwemster kwam in Boedapest in de halve finales van het toernooi tot een tijd van 25,60. De oude toptijd stond sinds 2014 op naam van de Braziliaanse Etiene Medeiros: 25,67.

Toussaint komt in Boedapest, waar zes weken wordt gezwommen door een aantal topzwemmers, uit voor het team London Roar. Niet duidelijk is nog of de tijd van Toussaint wordt erkend als een nieuw wereldrecord. De wedstrijden in Boedapest worden niet gehouden onder toezicht van de internationale zwembond FINA.

Voetbal: AC Milan-coach Pioli positief getest op corona

12.10 uur: Stefano Pioli, de coach van AC Milan, is positief getest op Covid-19. Dat heeft de koploper in de Italiaanse serie A zaterdag bekendgemaakt. De trainer, die volgens de club geen symptomen heeft, is in quarantaine gegaan.

De andere tests bij de club waar de Zweed Zlatan Ibrahimovic de topschutter is, waren negatief. Vanwege het positieve testresultaat van Pioli werd de training van zaterdag, waar de internationals ontbreken, geschrapt. De selectie van Milaan komt maandag zonder de trainer weer bij elkaar om zich voor te bereiden op de hervatting van de competitie. Dan volgen ook nieuwe coronatests. AC Milan speelt volgende week zondag uit tegen Napoli.

Rugby: Historische zege Argentinië op Nieuw-Zeeland

10.08 uur: De rugbyploeg van Argentinië heeft zaterdag in de Tri Nations Nieuw-Zeeland met 25-15 verslagen. Dat was een historische zege, want alle vorige duels tussen beide landen werden gewonnen door de All Blacks, zoals de bijnaam van topland Nieuw-Zeeland luidt. Alle punten voor de Argentijnen kwamen op naam van Nicolas Sanchez. „Dit is een grote dag voor het Argentijnse rugby”, verklaarde captain Pablo Matera na het duel dat in Sydney werd gespeeld.

De Tri Nations is de tegenhanger van het Zeslandentoernooi in Europa. Aanvankelijk ging het om een toernooi tussen Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Afrika. Argentinië kwam daar in 2012 bij, waarna de officiële naam The Rugby Championship werd.

Het was de dertigste keer sinds 1985 dat beide landen elkaar op het rugbyveld troffen, tot zaterdag was de winst altijd voor de drievoudig wereldkampioen geweest. „Heel wat mannen voor ons hebben dit shirt mogen dragen en zij hebben er mede voor gezorgd dat we hier nu staan”, ging Matera verder. „We zijn eraan gewend vaak te verliezen, maar we hebben laten zien dat hard werken loont.”

Nieuw-Zeeland wilde zich juist herstellen van een nederlaag vorige week tegen Australië. Twee nederlagen op rij hadden de All Blacks voor het laatst in 2011 geleden.

Voetbal: Firminio helpt Brazilië aan zege

08.34 uur: Brazilië heeft ook het derde duel uit de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2022 gewonnen. In São Paulo werd Venezuela met 1-0 verslagen. De vijfvoudig wereldkampioen dankte de zege aan een doelpunt van Liverpool-aanvaller Roberto Firmino in de 66e minuut.

Brazilië, dat aantrad zonder de geblesseerde sterspeler Neymar, is de enige ploeg in de Zuid-Amerikaanse groep van tien landen, die nog geen punten verspeelde. Dinsdag volgt een uitwedstrijd tegen Uruguay, dat met 3-0 won bij Colombia.

Chili boekte de eerste overwinning door Peru met 2-0 te verslaan. Arturo Vidal maakte beide doelpunten voor de thuisploeg in Santiago. De aanvoerder deed dat al voor de rust.

Voetbal: speler Kroatië in quarantaine

06.28 uur: Marcelo Brozovic is positief op corona getest in de aanloop naar de duels van Kroatië met Zweden en Portugal in de Nations League. De middenvelder van Internazionale zit inmiddels in quarantaine.

Afgelopen woensdag testte Domagoj Vida al positief bij Kroatië. De verdediger kreeg het slechte nieuws in de rust van een oefenduel met Turkije (3-3) te horen en werd meteen gewisseld.