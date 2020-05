Eibar ziet hervatting La Liga niet zitten: ’Bang om besmet te raken’

„We maken ons zorgen om weer te gaan trainen omdat het lastig is de aanbeveling van experts om 1,5 meter afstand te houden te volgen”, staat er in een verklaring van de spelers die in het bezit is van het radiostation Cadena Ser.

„Het baart ons zorgen dat we besmet kunnen raken terwijl we doen wat we het allerleukste vinden”, stellen de voetballers van de huidige nummer 16 van La Liga. „We kunnen zo niet alleen onze familie en vrienden besmetten met het coronavirus. Het kan uiteindelijk nadelige gevolgen voor de hele bevolking hebben.”

Clubs uit het betaalde voetbal van Spanje mogen deze week weer voorzichtig beginnen met trainen, nadat alle spelers getest zijn op Covid-19. Als alles goed gaat, dan worden de laatste elf speelronden van La Liga vanaf half juni achter gesloten deuren afgewerkt.