Ten Hag: ’Nee, dat is geen prettige mededeling’

„Nee, dat is geen prettige mededeling”, vertelde Ten Hag een dag voor het Eredivisie-duel met SC Heerenveen. „Nadat de dokter mij had bijgepraat, was ik gerustgesteld. Ik volg de dokter. Hij is de expert en heeft ook de ploeg verder geïnformeerd. Ze zijn preventief thuis, hè. Ze hebben de symptomen niet.”

De spelers van Ajax 1 en Jong Ajax werden donderdagmiddag door ten Hag op de hoogte gesteld van de verplichte afwezigheid van assistent-trainer Poulsen, inspanningsfysioloog Alessandro Schoenmaker en een van de fysiotherapeuten. Het drietal was vorige week vrijdag aanwezig op een verjaardag waar ook iemand was die vijf dagen later positief testte op het coronavirus.

Ten Hag meldde verder dat Winston Bogarde zaterdag in Heerenveen Poulsen vervangt. De 49-jarige voormalig verdediger is normaal gesproken assistent-trainer van Mitchell van der Gaag bij Jong Ajax.