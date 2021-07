Bauke Mollema grijpt net naast medaille, Richard Carapaz verovert olympisch goud

De Ecuadoriaan Richard Carapaz pakte het goud, achter hem greep de Belgische favoriet Wout van Aert het zilver. Brons was er voor Tour-winnaar Tadej Pogacar.

Brandon McNulty en Carapaz gingen er op 25 kilometer van de streep samen vandoor, nadat het aanvallen regende toen de monsterlijk steile Mikuni Pass achter de rug was. Ook Mollema had het even eerder geprobeerd, maar kreeg niet de ruimte om weg te komen.

Richard Carapaz is de nieuwe olympisch kampioen. Ⓒ HH/ANP

Wout van Aert

Vooral de onvermoeibare Van Aert smeet in de finale met zijn krachten en deed er bijkans moederziel alleen alles aan om alle gaten te dichten. Ook toen McNulty en Carapaz vertrokken waren, was het de vedette van Jumbo-Visma die aan de kop van de elitegroep buffelde. McNulty bezweek nog in de slotkilometers toen de 28-jarige Carapaz op het racecircuit versnelde.

Wout van Aert was een de de sterkste mannen in koers. Ⓒ HH/ANP

Na 234 kilometers in tropische temperaturen was het niet verrassend dat de nummer drie van de Tour de France, in eigen land gewend aan dat soort helse omstandigheden, als eerste op de geaccidenteerde Fuji International Speedway over de eindstreep reed.

Tour de France-winnaar Tadej Pogacar (midden) met achter hem Bauke Mollema (oranje shirt, witte helm). Ⓒ HH/ANP

Slijtageslag

„Ik zat er goed bij denk ik, maar ik had alleen weinig over”, aldus Mollema direct na afloop. „Ik heb volgens mij niets verkeerd gedaan. De mannen voor me hebben verdiend een medaille gepakt. Ik probeerde mee te sprinten, maar tegen een Van Aert is dat gewoon lastig. Pogacar probeerde me nog weg te drukken, maar ik wist dat ik van voren moest beginnen om iets te kunnen doen. Die mannen waren alleen te snel voor mij.”

Mollema sprak van een „slijtageslag”. „De hitte en de vochtigheid maakten het zwaar. De wattages op de klimmetjes waren niet eens heel hoog, maar iedereen zat gewoon kapot door de warmte. Het is heel anders hier dan we in Europa gewend zijn.”

Het Nederlandse team tijdens de ploegenvoorstelling. Ⓒ HH/ANP

Nederland

Voor Nederland stonden naast Mollema ook Tom Dumoulin, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en baanwielrenner Yoeri Havik van start. De Noord-Hollander rijdt een dubbel programma, omdat er maar een beperkt aantal wielrenners mag deelnemen aan de Spelen. Doordat Haviks dubbelrol kon een extra baansprinter worden meegenomen naar Tokio.

Corona

Emanuel Buchmann verscheen gewoon aan de zaterdag nadat hij ook bij een tweede PCR-test negatief bleek. De 28-jarige Duitser sliep de afgelopen dagen in Japan op een kamer met Simon Geschke, die positief op corona testte.

Bekijk hier wat er verder vandaag op het programma staat in Tokio.