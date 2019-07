Van de Sanden: ’Je hebt alleen maar elkaar nodig’

Het gaf de rechtsbuiten van Oranje vleugels, zo bekende ze na afloop. „Ik ben zo blij dat iedereen in me gelooft. Als je het veld op komt en alle toeschouwers schreeuwen je naam, dan voelt het als thuis”, zei Van de Sanden na de winst op Zweden (1-0). „Het gaf iets extra’s. Ik ben al die mensen heel dankbaar.”

Het was zo’n beetje een nationale discussie geworden: Van de Sanden laten staan of moet Lineth Beerensteyn in de basis? Bondscoach Sarina Wiegman gaf de rechtsbuiten van Lyon lang het vertrouwen, maar tegen Zweden mocht Beerensteyn dan toch eindelijk starten. De ’supersub’ van de voorgaande wedstrijden was nu vrij onzichtbaar. Juist de ingevallen Van de Sanden voorzag het fletse spel van Oranje weer van wat dynamiek.

„Kijk toch eens wat je kan bereiken als je heel veel vertrouwen in elkaar hebt. Je hebt alleen maar elkaar nodig, dan kan je gewoon de finale halen op een WK”, zegt Van de Sanden, die met haar roze haar, felle lippenstift en oranje schoenen ook de aandacht trok. „Dit is gewoon Shanice.”