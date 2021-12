Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax in de Champions League

De opponent komt uit het rijtje Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Internazionale, Benfica, RB Salzburg, Chelsea en Villarreal. Daarbij is de kans groot dat Ajax het in de achtste finale moet opnemen tegen Chelsea.

Chelsea kan het in die ronde immers niet opnemen tegen Juventus, omdat het daarmee al in de groep zat. Ook een volledig Engelse ontmoeting is in dit stadium van het toernooi nog uitgesloten. Doordat Liverpool, Manchester City en Manchester United alle drie groepswinnaar zijn, blijven er voor de ploeg van Thomas Tuchel ineens nog maar vier opties over om tegen te loten. Ajax, Bayern München, Real Madrid of Villarreal. De kans is dus 25 procent dat de Amsterdammers aan de Champions League-houder worden gekoppeld.

De kans dat Ajax Paris Saint-Germain (vanwege groepswinnaar OSC Lille), Internazionale (vanwege Juventus), Atlético Madrid of Villarreal (vanwege Real Madrid) loot is ook weer iets groter dan dat een van de andere twee ploegen uit de koker komt rollen.

Vers bloed

Voor Ajax is het de eerste keer in drie jaar en de tweede keer sinds 2006 dat het ook na de winter aantreedt in de Champions League. Er zijn echter een aantal aanwezige clubs waarvoor het nog een stuk langer geleden is dat ze deze fase van het toernooi bereikten.

Benfica meldde zich vijf jaar geleden voor het laatst bij de laatste zestien, Internazionale tien jaar, Sporting Portugal en Villarreal dertien jaar en Lille vijftien jaar. Voor Salzburg is het bereiken van deze ronde zelfs een absoluut unicum, dat lukte de club nog niet eerder. Het is bovendien de eerste Oostenrijkse ploeg sinds Sturm Graz in het seizoen 2000/2001 die de poulefase heeft overleefd.

Duits drama

Ondertussen is het een dramatisch seizoen voor de Duitse clubs in het grootste Europese toernooi. VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund en RB Leipzig zijn er alle drie uit en alleen Bayern München blijft nog over om de eer hoog te houden namens de Bundesliga.

Ook voor de Italië is het geen best jaar: zij namen al van twee van de vier ploegen afscheid.