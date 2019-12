Ook AZ met kater richting Eredivisie-topper

De Alkmaarders, die elf Europese duels op een rij ongeslagen waren, moeten nu snel de rug rechten. Zondag wacht voor de nummer twee van de Eredivisie alweer de topper met koploper Ajax.

De Amsterdammers kregen deze week eveneens een tik te verwerken. Dinsdag werd in de Champions League met 0-1 verloren van Valencia, waardoor Erik ten Hag en zijn spelers net als AZ na de winterstop uitkomen in de Europa League.

Tien minuten

De al geplaatste ploeg van Arne Slot moest het donderdag doen zonder topscorer Myron Boadu, waardoor het tegen de Engelse grootmacht aanvallend minder sprankelend was dan de fans dit seizoen gewend zijn van hun elftal.

Oussama Idrissi baalt na een tegentreffer. Ⓒ ANP Sport

Verdedigend hield AZ lange tijd stand, maar aan het begin van de tweede helft ging het plots snel. Binnen tien minuten kregen de Noord-Hollanders vier tegentreffers om de oren, waardoor ze na ruim een uur spelen plots tegen een ruime achterstand aankeken.

Marco Bizot

Ashley Young opende in de 53e minuut de score met een geplaatst schot, dat in het dak van doel sloeg. Het was de eerste tegentreffer voor AZ in lange tijd. Marco Bizot had zijn goal de afgelopen 472 minuten schoon weten te houden in uitwedstrijden, alle competities meegerekend.

Mason Greenwood

Na de 1-0 van Young tekende Mason Greenwood voor de 2-0. De jonge aanvaller, die door trainer Ole Gunnar Solskjær wel eens wordt vergeleken met Robin van Persie, schoot bekeken raak na balverlies van Fredrik Midtsjø.

Jordy Clasie leidde de derde tegentreffer in met een overtreding in het eigen strafschopgebied. Juan Mata schoot in de 62e minuut vanaf elf meter onberispelijk raak. Twee minuten later liet Greenwood opnieuw van zich horen. Met een schuiver richting de korte hoek tekende hij voor de eindstand.

Mason Greenwood viert een van zijn twee treffers. Ⓒ Hollandse Hoogte