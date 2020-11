Comeback-clash Conor McGregor bevestigd

De 32-jarige McGregor en de één jaar jongere Poirier stonden in september 2014 al eens tegenover elkaar. McGregor won destijds op knock-out. Hij sloeg Poirier in de eerste ronde naar de grond. Tijdens een partij op op Fight Island in Abu Dhabi krijgt de Amerikaan over een kleine twee maanden nu zijn kans op revanche.

Het was destijds de vierde overwinning in de UFC op een rij voor The Notorious, die vervolgens in zijn zevende partij de vedergewichttitel overnam van kampioen José Aldo, die hij na 13 seconden knock-out sloeg.

Inmiddels is zowel McGregor als Poirier overgestapt naar de lichtgewichtklasse, een divisie boven het vedergewicht.