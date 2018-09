Daley Blind: 'Ik doe wat de trainer zegt'

Trainer José Mourinho kent voor de bezetting in de achterste linie de nodige kopzorgen. Zo staan Phil Jones en Chris Smalling al een tijdje aan de kant, kampt Antonio Valencia met vermoeidheid en is ook Marcos Rojo aan de lappenmand toegevoegd. "De samenwerking tussen alle centrale verdedigers onderling gaat goed. Het hele team weet wat we moeten doen. Dat zie je terug in het beperkt aantal tegendoelpunten. Ik ben blij met mijn optredens en hoop deze weg te vervolgen."

Manchester United moet in de Premier League een ticket voor de Champions League zien veilig te stellen. Momenteel bezetten de Mancunians de vijfde plek, maar bij winst vandaag op Swansea City kan de ploeg naar de derde plaats stijgen. De eerste vier posities krijgen toegang tot het Europese kampioenenbal, waarbij de nummer 4 wel voorronde moet spelen.

Blind schikt zich naar de wensen van Mourinho. "Wanneer de trainer mij vraagt iets te doen, dan ben ik er altijd klaar voor. Zo kan ik direct weer inschuiven op het middenveld en ik voel me nu heel goed en comfortabel in het centrum van de verdediging. Ik doe wat de coach van me vraagt en van me nodig heeft. Verder doe ik vooral mijn best."

Blind hoopt met Manchester United in de top-vier te eindigen. "Het wordt zeker moeilijk. We spelen nu alleen nog finales. Ook tegen Swansea City is weer een belangrijke wedstrijd. We moeten elk duel als een finale benaderen. We hebben nog een maand te gaan, maar we zijn er klaar voor."

Overigens kan United ook nog via de Europa League kwalificatie voor de Champions League afdwingen. De Engelse club staat in de halve finales tegenover Celta de Vigo. De winnaar van het tweede Europese clubtoernooi plaatst zich voor het kampioenenbal. Ook Ajax, de oude club van Blind, is nog in de race en treft bij de laatste vier Olympique Lyon.