Feyenoord akkoord met twee wedstrijden schorsing voor Bart Nieuwkoop

Nieuwkoop kreeg zondag in het thuisduel met Fortuna Sittard (0-0) in de 25e minuut in eerste instantie een gele kaart van scheidsrechter Rob Dieperink voor een overtreding op Iñigo Córdoba.

De videoarbiter adviseerde Dieperink de tv-beelden nog eens terug te kijken. Op basis daarvan besloot de scheidsrechter het geel om te zetten in een directe rode kaart.

Nieuwkoop mist zondag de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam en een week later moet hij in De Kuip de ontmoeting met Almere City FC ook aan zich voorbij laten gaan.

FC Volendam twee duels zonder geschorste spits Mühren

Robert Mühren is voor twee wedstrijden geschorst. De spits van FC Volendam kreeg vrijdag in het openingsduel van het nieuwe seizoen met Vitesse een rode kaart. Mühren kwam in de blessuretijd van de eerste helft met gestrekt been in op het been van Mathijs Tielemans.

De aanklager betaald voetbal van de KNVB deed Mühren een voorstel van drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. FC Volendam gaat daarmee akkoord, laat een woordvoerder weten.

Mühren mist zaterdag de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles en begin september het thuisduel met FC Twente.