’Niet Mourinho, maar Zidane nieuwe trainer Paris Saint-Germain’

Campos neemt de taken over van technisch directeur Leonardo, die eind vorige maand van de Arabische eigenaren van de club te horen kreeg dat hij moet vertrekken. PSG pakte in Frankrijk weliswaar met overmacht de landstitel, maar het zo gewenste succes in de Champions League bleef wederom uit. Ondanks de komst vorig jaar van onder anderen Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum en Gianluigi Donnarumma bleef PSG steken in de achtste finales. Daarin moest de ploeg van Pochettino het afleggen tegen Real Madrid, dat de Champions League uiteindelijk won.

„Ik zie PSG als de meest ambitieuze en opwindende voetbalclub ter wereld”, zegt Campos, die de nodige clubs in eigen land trainde en als scout en directeur werkte bij Real Madrid, AS Monaco en Lille.

Volgens de Franse radiozender Europe1 heeft PSG een principe-akkoord bereikt met Zidane. De 49-jarige Fransman werkte als trainer eerder twee periodes bij Real Madrid. Onder zijn leiding won de Spaanse club onder meer drie keer de Champions League en twee landstitels. Vorig jaar vertrok Zidane bij Real na een seizoen zonder hoofdprijzen. Eerder zong de naam van AS Roma-trainer José Mourinho nog rond in Parijs.