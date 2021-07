’Een goede Taco van der Hoorn had hier niet misstaan’

Jan Bakelants van Intermarché-Wanty blijft in de zestiende Tour-rit steken op de achtste plaats. Ⓒ Foto Getty Images

SAINT-GAUDENS - Op een paar broodkruimels kun je geen Tour de France rijden. Dat moeten ze wel doen bij Intermarché-Wanty, waar de plannen van bij de start in Bretagne allang niet meer synchroon lopen met de realiteit. Hier en daar een ereplaats, maar een heerlijke uitschieter zoals Taco van der Hoorn die in de Giro d’Italia realiseerde met zijn ritzege, zat er tot dusver in de verste verten niet in.