Is Ajax-middenveld met Klaassen, Taylor en Berghuis ook topwedstrijdbestendig? Breinbreker voor Ajax-trainer Heitinga in aanloop naar clash met FC Twente

AMSTERDAM - Na de prettige opwarmertjes tegen Excelsior (1-4) en SC Cambuur (0-5) wacht John Heitinga vanavond in de Grolsch Veste tegen FC Twente de eerste échte test. De grootste breinbreker voor de kersverse Ajax-trainer in de aanloop naar de achtste finale van de TOTO KNVB-beker is de inrichting van zijn middenveld. Is het drietal Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Steven Berghuis ook topwedstrijdbestendig? „Ja”, weet Veronica Offside-analist en ex-Ajacied Andy van der Meijde (43). „Nee”, denkt voormalig Ajax-speler Ronald de Boer (52).