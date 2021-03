Blessuresoap Eden Hazard houdt aan: Belg mist duel met Atalanta door nieuwe kwetsuur

Op de persconferentie bevestigde trainer Zinédine Zidane dat Hazard de wedstrijd mist. „Hij is niet fit voor morgen”, aldus Zidane, die best gepikeerd was over de vele vragen over de Belg. „Hij heeft opnieuw iets. We gaan snel kijken wat er aan de hand is. Ik kan momenteel nog niet meer zeggen, maar ik wil positief blijven. We willen hem zo snel mogelijk terug. We moeten echter geduld hebben.”

Hazard maakte afgelopen zaterdag nog zijn rentree in de thuiswedstrijd tegen Elche (2-1). Daarin mocht hij na anderhalve maand blessureleed een dik kwartier meedoen als invaller voor Vinicius.

Hazard kwam in de zomer van 2019 voor 115 miljoen euro over van Chelsea, maar die transfersom heeft hij allerminst kunnen waarmaken. Dit seizoen kwam hij door aanhoudend blessureleed slechts tot 14 duels, waarin hij drie keer scoorde. Het seizoen ervoor verliep niet veel beter. Hij kwam tot 22 officiële duels, waarin hij goed was voor een goal en zeven assists.

Desondanks houdt Zidane vertrouwen in zijn beoogde sterspeler. „Ik ben er zeker van dat hij hier zal slagen, hij heeft bovendien een langdurig contract bij Real.”