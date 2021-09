Premium Het beste van De Telegraaf

Eindelijk de kroon op het werk voor de rolstoelbasketbalsters: ’We hebben ’m, ongelooflijk’

TOKIO - Het rotsvaste geloof in goud en alle daaraan gekoppelde trainings- en praatsessies: het betaalde zich na jaren investeren uit in het Japanse Musashino Sport Plaza. Donderdag was afgerekend met dé angstgegner – die dekselse Duitsers – en daarmee hadden de Nederlandse rolstoelbasketbalsters de frustraties en druk van zich afgespeeld. In de finale tegen China (50-31) werd de droom, die onderweg zoveel vreugde en verdriet had gekost, werkelijkheid: goud op de Paralympische Spelen. „En hij is héél, héél mooi”, genoot Carina de Rooij-Versloot van de plak waar zij en haar medespeelsters zo’n diep verlangen naar hadden.