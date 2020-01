Luuk de Jong scoort eindelijk weer eens voor Sevilla

De andere doelpunten kwamen van Nolito, Lucas Ocampos, Franco Vázquez en Oliver Torres. De Jong werd een kwartier voor tijd afgelost door Javier Hernández. De spits, afgelopen zomer overgekomen van PSV, moest onlangs in de eerste wedstrijd van 2020 tegen Athletic Bilbao genoegen nemen met een plek op de bank. Met De Jong als invaller pakte Sevilla in de tweede helft nog een punt: 1-1. De spits wist in de Spaanse competitie pas twee doelpunten te maken.

