Sport Kort: Huizing na twee dagen derde in München

IOC verdedigt eigen besluit over deelname transgenders in sport

22.12 uur: Het is aan elke internationale sportbond zelf om regels te maken over de deelname van transgenderpersonen. Dat standpunt heeft het Internationaal Olympisch Comité na een bestuursvergadering verdedigd, ondanks eerdere kritiek van onder anderen tennisicoon Martina Navratilova.

De voormalig toptennisster had het IOC eerder deze week een gebrek aan leiderschap verweten rond de deelname van transgenders in de sport. Aanleiding was het besluit van de internationale zwembond FINA, die strikte regels heeft opgesteld voor deelname van transgenders aan vrouwencompetities. Alleen jongens die voor hun twaalfde verjaardag hun transitie naar meisje hebben afgerond, mogen bij de vrouwen meedoen.

„Dit is een onderwerp dat voor verdeeldheid zorgt, een heel lastig onderwerp waar we een balans tussen eerlijkheid en inclusie moeten vinden”, zei een IOC-woordvoerder. „Maar waar we duidelijk over zijn is dat elke sport het beste weet waar er duidelijk voordeel is.”

Het IOC had vorig jaar al de richtlijnen over inclusie aangepast, waarin het aan de sportbonden werd overgelaten om regels vast te stellen. „We kunnen niet komen met één korte regel die voor alles geldt”, aldus de zegsman. „Dat moet per sport en per onderdeel. Dus we accepteren dat er kritiek zal zijn. Dat is onontkoombaar, ben ik bang. Maar we doen echt ons best om te balanceren tussen eerlijkheid en inclusie.”

Golfer Huizing zakt naar derde plaats in München

21.58 uur: Golfer Daan Huizing is ook de tweede dag van het BMW International Open goed doorgekomen, maar zakte wel naar de derde plaats. De 31-jarige Nederlander ging op Golfclub Eichenried in München rond in 69 slagen, 6 meer dan donderdag en 3 onder par. De Chinees Li Haotong verstevigde zijn koppositie door in 67 rond te gaan. Ryan Fox uit Nieuw-Zeeland steeg naar de tweede plek na een dag van 64 slagen.

Darius van Driel had ook een goede dag en had 67 slagen nodig had voor de achttien holes. Daardoor steeg de Nederlander dertig plekken naar de gedeelde zestiende plaats. Landgenoot Wil Besseling staat 37e nadat hij vrijdag 70 slagen nodig had.

IOC ontneemt boksfederatie IBA leiding over sport op Spelen 2024

21.30 uur: De internationale boksfederatie IBA krijgt geen zeggenschap over het bokstoernooi op de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had de bond in 2019 geschorst voor de Spelen van Tokio 2020 en de organisatie van het olympisch bokstoernooi afgenomen. De boksbond verkeert al langer in een diepe financiële en bestuurlijke crisis en had te maken met manipulaties in de arbitrage.

„Het besluit volgt op de aanhoudende en nog steeds ernstige zaken rond de IBA, zoals het leiderschap, de arbitrage en het jurysysteem”, meldde de IOC na een vergadering. „De kwalificaties voor de Spelen en de wedstrijden op de Spelen zullen niet worden gehouden onder leiding van de IBA.” De sport werd eerder ook niet geselecteerd voor het voorlopige programma van de Olympische Spelen van 2028.

Het IOC had eerder al „bijzonder ontstemd” gereageerd op de procedure rond de verkiezing van de voorzitter van de internationale boksfederatie IBA. De Rus Oemar Kremlev werd onlangs in Istanbul herbenoemd. Dat gebeurde nadat de Nederlandse tegenkandidaat Boris van der Vorst om onduidelijke redenen te horen had gekregen dat hij niet mocht meedingen. Het sporttribunaal CAS stelde Van der Vorst eerder deze maand in het gelijk in zijn beroepszaak tegen die uitsluiting.

Waterpolosters na ruime zege op Zuid-Afrika naar tussenronde WK

21.11 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben de groepsfase van de wereldkampioenschappen in Hongarije afgesloten met een ruime zege op Zuid-Afrika. Oranje won met 22-1 (5-1 4-0 7-0 6-0).

De waterpolosters van de Griekse bondscoach Evangelos Doudesis spelen als nummer 2 uit de groep een wedstrijd in de tussenronde voor een plek in de kwartfinales. Daarin treffen ze waarschijnlijk Canada of Hongarije.

Oranje verloor de tweede groepswedstrijd met 11-7 van de Verenigde Staten, de regerend olympisch en wereldkampioen, en eindigde daardoor als tweede in de groep. Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De eerste wedstrijd werd wel ruim gewonnen van Argentinië (29-6).

Springruiters prolongeren titel in landenwedstrijd Rotterdam

19.48 uur: De Nederlandse springruiters hebben op het CHIO in Rotterdam net als vorig jaar goud gepakt in de landenwedstrijd. De ploeg van bondscoach Jos Lansink bleef als enige zonder strafpunten. Frankrijk en Ierland pakten 8 strafpunten.

Voor Nederland kwamen Maikel van der Vleuten (Beauville Z), Sanne Thijssen (Con Quidam RB), Willem Greve (Grandorado TN) en Harrie Smolders (Monaco) in actie. Zij gingen al aan de leiding na de eerste manche door al als enigen geen strafpunten te pakken. Frankrijk en Ierland stonden toen al beide op 4 strafpunten.

3x3 basketballers als groepswinnaar door naar kwartfinale op WK

19.05 uur: Zowel de Nederlandse vrouwen als mannen in het 3x3 basketbal hebben de groepsfase overleefd op het WK in Antwerpen. De basketballers verzekerden zich vrijdag dankzij twee nieuwe overwinningen, op Letland (21-19) en Japan (17-15), van de groepswinst in poule C en zijn door naar de kwartfinales. De vrouwen werden derde in hun groep en spelen zaterdag in een tussenronde tegen Litouwen voor een plek bij de laatste acht.

De basketballers wonnen eerder al overtuigend van China (21-15) en Polen (19-7). De tegenstander in de kwartfinale van zaterdagavond komt uit de tussenronde.

Ajax oefent in Oostenrijk ook tegen Eintracht Frankfurt

16:45 uur Ajax speelt volgende maand op trainingskamp in Oostenrijk ook een oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. De Europa League-winnaar uit Duitsland is op zaterdag 23 juli, de laatste dag van het zevendaagse trainingskamp in Bramberg am Wildkogel, de tegenstander. Frankfurt is de nieuwe club van oud-PSV’er Mario Götze. Op 19 juli oefent Ajax al tegen Red Bull Salzburg.

De landskampioen begon vrijdag de voorbereiding op het seizoen met de eerste training onder leiding van de nieuwe trainer Alfred Schreuder. De opvolger van de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag stond met veel jonge spelers op het veld.

Tweevoudig Wimbledonwinnares Kvitova finaliste in Eastbourne

15:49 uur De Tsjechische tennisster Petra Kvitova heeft vrijdag de finale bereikt van het grastoernooi van Eastbourne. De tweevoudig winnares van Wimbledon versloeg de Braziliaanse Béatriz Haddad in twee sets: 7-6 (5) 6-4.

Voor Haddad kwam daarmee een einde aan een reeks van dertien overwinningen op rij op gras. Ze won de afgelopen weken de toernooien van Nottingham en Birmingham.

PSG-voorzitter Al-Khelaïfi weer vrijgesproken van corruptie

14:52 uur Een Zwitserse rechter heeft voorzitter Nasser Al-Khelaïfi van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain opnieuw vrijgesproken van corruptie. Justitie had in maart 28 maanden celstraf geëist tegen de 48-jarige Qatarees, die lid is van het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA en voorzitter van de ECA, de belangenorganisatie van Europese topclubs.

Jérôme Valcke, voormalig secretaris-generaal van de FIFA, kreeg in de beroepszaak een voorwaardelijke celstraf van elf maanden. De aanklagers hadden 35 maanden cel geëist.

Al-Khelaïfi en Valcke werden beschuldigd van corruptie bij de verdeling van tv-rechten voor verschillende WK’s voetbal, na een onderzoek dat in maart 2017 werd opgestart. Valcke zou zichzelf bij de verkoop van de uitzendrechten hebben verrijkt. Een deel van de rechten kwam terecht bij Al-Khelaïfi, die ook de baas is van de beIN Media Group. In ruil daarvoor mocht Valcke geruime tijd kosteloos een luxe villa op Sardinië bewonen die eigendom is van de Qatarees.

Een Zwitserse rechtbank sprak Al-Khelaïfi in oktober 2020 al vrij in deze zaak. Valcke kreeg toen een voorwaardelijk gevangenisstraf van 120 dagen. De aanklagers gingen echter in beroep. De federale rechtbank die de zaak behandelde, kwam opnieuw uit op vrijspraak voor de voorzitter van PSG en een voorwaardelijke celstraf voor Valcke.

De 61-jarige Fransman was bij de FIFA jarenlang de rechterhand van oud-voorzitter Sepp Blatter. In 2015 leidde een grote corruptiezaak binnen de mondiale voetbalbond tot de val van vrijwel alle kopstukken, onder wie Valcke en Blatter.

Voetbalsters FC Twente en Ajax kennen weg naar Champions League

14:15 uur De voetbalsters van FC Twente en Ajax kennen hun route richting de groepsfase van de Champions League. Vrijdag vond op het hoofdkantoor van de Europese voetbalbond UEFA in Nyon de loting voor de voorrondes plaats.

Zowel landskampioen FC Twente als Ajax, dat als tweede eindigde in de Eredivisie Vrouwen, speelt eerst een minitoernooi. De winnaar daarvan plaatst zich voor de tweede voorronde, waarin een plek in het hoofdtoernooi is te verdienen.

FC Twente zit in de groep met de Portugese club Benfica, Hajvalia uit Kosovo en Agarista CSF uit Moldavië. In de eerste wedstrijd treft FC Twente op 18 augustus de kampioen van Moldavië, bij winst neemt de club uit Enschede het drie dagen later op tegen de winnaar van het andere duel in deze poule. Ajax begint tegen Kristiansands uit Zweden. Bij zege treffen de Amsterdamse voetbalsters Fortuna Hjørring uit Denemarken of de Duitse club Eintracht Frankfurt.

De winnaar van iedere poule plaatst zich voor de tweede voorronde van de Champions League. In de tweede voorronde spelen 24 clubs om twaalf plekken in de groepsfase. Titelhouder Olympique Lyon en de clubs FC Barcelona, Chelsea en VfL Wolfsburg zijn al geplaatst voor de groepsfase.

Debuut basketballers Den Bosch in voorronde Champions League

13:12 uur De basketballers van Heroes Den Bosch gaan voor het eerst in hun bestaan proberen een ticket voor de Champions League te veroveren. De Nederlandse landskampioen behoort tot de 52 teams, waaronder achttien landskampioenen, die de schifting door het bestuur van de Champions League hebben overleefd. Daarvan zijn 28 teams rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi.

Den Bosch behoort tot de overige 24 teams die zich via de kwalificatieronde vanaf 21 september kunnen plaatsen. Die ploegen strijden om de resterende vier tickets. Pas begin juli wordt duidelijk hoe het kwalificatietoernooi er precies uitziet. Het hoofdtoernooi begint op 4 oktober met acht groepen van vier teams. Vorig jaar strandde toenmalig landskampioen ZZ Leiden in de kwalificaties.

De Witte kandidaat voor atletencommissie wereldatletiekbond

12:15 uur Atlete Lisanne de Witte is een van de kandidaten om gekozen te worden in de atletencommissie van World Athletics. Voor de commissie binnen de wereldatletiekbond zijn zes plaatsen vacant. Twaalf atleten hebben zich verkiesbaar gesteld.

De Witte, voorgedragen door de Nederlandse atletiekunie, neemt het op tegen onder anderen de Zwitserse Léa Sprunger en de Oekraïense Anna Rizjikova.

De Witte (29) is gespecialiseerd op de 400 en 800 meter en maakte deel uit van de gouden estafetteploeg op de 4x400 meter op de EK indoor van 2021 en de zilveren equipe van de WK indoor van dit jaar.

Alle deelnemers aan de WK atletiek, volgende maand in het Amerikaanse Eugene, mogen tijdens dat toernooi hun stem uitbrengen. Kandidaten mogen vanaf 1 juli hun kandidatuur promoten. De voorzitter van de atletencommissie, de Franse polsstokhoogspringer Renaud Lavillenie, en een ander lid nemen ook zitting in het bestuur van de bond.

Tennistoernooi Rotterdam heet voortaan ABN AMRO Open

11.45 uur: Het tennistoernooi van Rotterdam krijgt een nieuwe naam. De vijftigste editie van het ATP 500-toernooi wordt in februari 2023 gehouden als ABN AMRO Open. Ook het gelijktijdig gehouden rolstoeltennistoernooi gaat verder onder deze titel.

Voorheen stond het door Richard Krajicek geleide tennisevenement bekend onder de naam ABN AMRO World Tennis Tournament. De oud-tennisser zegt met de naamswijziging het „open karakter” nog meer onder de aandacht te brengen.

„We hebben in de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar de betekenis van het toernooi voor sportfans in Nederland”, legt Krajicek uit. „Hier kwamen mooie inzichten naar voren. Naast de unieke combinatie van toptennis en toprolstoeltennis springen met name alle aanvullende activiteiten bij het toernooi eruit. Het is een sportevenement waar iedereen zich welkom voelt. Dit open karakter willen we nog meer benadrukken.”

ABN AMRO Open is de derde naam voor het toernooi dat in 1974 begon als ABN Toernooi. De vijftigste editie wordt gehouden van 11 tot en met 19 februari.

Van Roon, Busch en Metz naar halve finales op WK

10.41 uur: Valerie van Roon en Kim Busch hebben bij de WK in Boedapest de halve finales bereikt op de 50 meter vrije slag. Van Roon (23) en Busch (24) zetten respectievelijk de negende en elfde tijd neer in de series: 25,04 en 25,06 seconden. De Zweedse Sarah Sjöström was de snelste met 24,40.

De halve finales in het Hongaarse 50 meterbad zijn vrijdagavond. Van Roon en Busch moeten dan bij de beste acht zitten om de finale te mogen zwemmen.

Bij de vorige WK, drie jaar geleden in Gwangju, ging de wereldtitel op de kortste afstand naar Simone Manuel. De Amerikaanse, die in Zuid-Korea ook goud pakte op de 100 vrij, ontbreekt nu in Boedapest.

Rosey Metz plaatste zich voor de halve finales van de 50 meter schoolslag. De 21-jarige Metz zette in de series met 30,71 de elfde tijd neer. WK-debutante Anne Palmans werd uitgeschakeld met 31,37 seconden, de 21e tijd.

Amerikaanse topsprintster Richardson mist ook 100 meter op WK

09.17 uur: De Amerikaanse topatlete Sha’Carri Richardson ontbreekt volgende maand op de 100 meter bij het WK in Eugene. Tijdens de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden op het WK-complex Hayward Field in de staat Oregon werd de 22-jarige Richardson al uitgeschakeld in de series van de 100 meter. Vorig jaar kon ze niet meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio omdat ze positief had getest op marihuana. Dat leverde haar een schorsing van een maand op.

Richardson had zich toen bij de trials als winnares van de 100 meter geplaatst voor de Spelen, maar na die kwalificatiewedstrijden testte ze positief. De excentrieke atlete behoorde met een persoonlijk record van 10,72 seconden tot de favorieten voor de medailles in Tokio. Ze is met die tijd de op vijf na snelste vrouw ooit over 100 meter.

Bij de WK-trials kwam Richardson niet verder dan 11,31 in de series, waardoor ze de halve finales miste. Alleen de top 3 plaatst zich voor het WK. Richardson kan zich op de 200 meter alsnog kwalificeren voor het mondiale atletiektoernooi in eigen land.

Olympisch kampioene polsstokhoogspringen beëindigt carrière

07.54 uur: De Amerikaanse polsstokhoogspringster Jennifer Suhr, de olympisch kampioene van Londen 2012, heeft op 40-jarige leeftijd haar carrière beëindigd. Suhr werd zeventien keer Amerikaanse kampioene en veroverde in 2016 de wereldtitel indoor. Met een hoogte van 5,03 meter heeft ze indoor al jaren het wereldrecord op haar naam staan.

Suhr begon in 2004 met polsstokhoogspringen, nadat ze jarenlang had gebasketbald. De Amerikaanse pakte binnen een jaar haar eerste nationale titel. In 2008 eindigde ze zowel bij de WK indoor als de Olympische Spelen van Beijing als tweede achter de Russin Jelena Isinbajeva. Vier jaar later pakte ze in Londen olympisch goud met een hoogte van 4,75 meter. Nadat Suhr bij de WK in de buitenlucht van 2013 in Moskou nog een keer genoegen had moeten nemen met zilver achter Isinbajeva, werd ze in 2016 wereldkampioene indoor.

„Het was een onvergetelijke reis”, schreef Suhr op Instagram in het bericht waarin ze meldt te stoppen.

Volleyballers verslaan Duitsland in Nations League

07.29 uur: De Nederlandse volleyballers hebben hun vierde overwinning geboekt in de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza versloeg Duitsland in Quezon City, de grootste stad van de Filipijnen, in vier sets: 22-25 31-29 25-23 25-16.

Aanvoerder Nimir Abdelaziz sloeg het winnende punt binnen en kwam uit op 31 punten, waarmee hij de topscorer was. „Na het verlies van de eerste set hebben we alles gegeven in de tweede”, zei Bennie Tuinstra. „We vochten voor ieder punt en wonnen alle lange rally’s. Daardoor konden we deze wedstrijd naar ons toe trekken. We spelen vooralsnog een goed toernooi. We wisten dat we kans hadden tegen Duitsland en dat deze wedstrijd heel belangrijk was, daarom hebben we er zo hard voor gevochten.”

Oranje won in de Nations League eerder al van Iran, Australië en Slovenië. De ploeg van Piazza verloor vooralsnog drie wedstrijden in de landencompetitie met zestien deelnemers. Met 12 punten nemen de volleyballers de zesde plaats in het klassement in.

Op de wereldranglijst staat Nederland vlak boven Duitsland op de veertiende plek. De ’Lange Mannen’ spelen zaterdag op de Filipijnen tegen Argentinië en keren daarna terug naar Europa. Ze vervolgen de Nations League dan met vier wedstrijden in Polen.