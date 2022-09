Elftal van de Week: ’Kerkez kan beter worden dan Wijndal’

Voetbal

Ajax-uitblinker Pasveer: ’We moeten voetballend lef tonen’

Oranje-debutant Remko Pasveer meldt zich vandaag als Ajax-uitblinker in Zeist. „Dat de bondscoach me opriep, is mooi. Maar Ajax was deze week de hoofdmoot. We hebben twee keer verloren, tegen Liverpool en AZ, dus ik ben niet blij”, aldus de routinier, die na de nederlaag in Alkmaar de vinger op zere...