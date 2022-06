VIDEO Jairzinho Rozenstruik boos op arbiter na technische knock-out

De partij werd al na twee minuten en ongeveer veertig seconden gestaakt door scheidsrechter Herb Dean. Rozenstruik moest halverwege de eerste ronde enkele flinke tikken incasseren en de arbiter had genoeg gezien. Snel stapte hij tussen ’Bigi Boy’ en Volkov in om de partij te staken.

Op het eerst oog greep de derde man in de octagon ietwat vroeg in, aangezien Rozenstruik nog relatief stabiel op zijn benen stond. De vechter uit Paramaribo was ook duidelijk niet blij met de actie van de scheidsrechter.

Rozenstruik kende een geweldige start in de UFC. Zijn vier eerste partijen won hij allemaal. Onder anderen Alistair Overeem, de volgende opponent van Badr Hari bij Glory, werd verslagen. Sindsdien vergaat het de Surinamer een stuk moeizamer en wist hij slechts twee van zijn laatste zes gevechten te winnen. Daarbij aangetekend dat hij vanwege zijn aanvankelijke succes steeds sterkere tegenstanders trof.

Bekijk hieronder hoe het gevecht tussen Rozenstruik en Volkov afliep:

Rozenstruik is momenteel als achtste geplaatst in de zwaargewichtdivisie van de UFC. Volkov staat een plekje boven hem, al zullen er door het gevecht van zaterdag mogelijk verschuivingen volgen.

Francis Ngannou is de regerend kampioen in de zwaarste divisie. Het is echter nog onduidelijk wanneer de 35-jarige Kameroener weer in actie komt. Hij is nog steeds herstellende na een knieoperatie.

Bonussen

De UFC deelt na elke evenement bonussen uit bij bijzondere prestaties. Zaterdag werd de partij tussen Lucas Almeida en Mike Trizano uitgeroepen tot ’fight of the night’. Beide vechters toucheerden daarmee 50.000 dollar.

Ook Ode Osbourne en Karine Silva gingen naar huis met dat bedrag. Zij werden beloonden met een premie vanwege hun ’performance of the night’. Osbourne rekende met een keiharde knock-out af met Zarrukh Adashev. Silva was een maatje te groot voor Poliana Botelho en zegevierde via een zogeheten. D’Arce Choke

Bekijk hieronder de beelden van de drie gevechten:

Ellebogen

Ook Alonzo Menifield maakte indruk in de Apex Arena. Hij versloeg debutant Askar Mozharov met enkele snoeiharde ellebogen.

Bekijk hieronder de indrukwekkende overwinning van Menifield terug:

Bron: discovery+