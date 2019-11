Slot: ’Uitslag gaf ietwat overdreven beeld’

„We waren in die wedstrijd heel dominant. Maar de uitslag gaf een ietwat overdreven beeld van de krachtsverhoudingen”, liet Slot in zijn voorbeschouwing op de return in groep L van de Europa League weten.

FC Astana trad in Den Haag niet met de sterkste formatie aan. De technische leiding gaf vorige maand nog voorrang aan de nationale competitie. In het afgelopen weekeinde haalde Astana voor de zesde keer op rij de landstitel binnen.

„Vooraf hadden we gehoopt dat het pas komend weekeinde zou gebeuren”, bekende Slot. „Dan hadden ze misschien wel opnieuw de keuze gemaakt om een aantal spelers rust te geven. Daar gaan we nu niet van uit. Tegelijkertijd is het natuurlijk mooi om te zien hoe de verhoudingen liggen wanneer beide teams met hun sterkste elftal spelen.”

Slot verwacht dat AZ het spel ook in de uitwedstrijd zal moeten maken tegen FC Astana. „Het zou mij niet verbazen als wij veel aan de bal zijn en dat zij meer op de counter spelen.”

De Noorse middenvelder Fredrik Midtsjø is ingesteld op een lastige wedstrijd. „Ze zijn kampioen en kunnen zich nu focussen op de Europa League. Daarin willen zij ongetwijfeld nog wel wat laten zien.”

Het nog ongeslagen AZ staat na drie duels tweede in de poule met vijf punten. Manchester United leidt met zeven punten. Partizan Belgrado, dat donderdag op bezoek gaat bij de koploper, heeft vier punten en FC Astana pakte tot dusver nog geen enkel punt.