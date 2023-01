Van der Sar: ’Ingezien dat we niet zo konden doorgaan’

Kun je uitleggen waarom jullie zo kort na de wedstrijd deze beslissing hebben genomen?

„Ja, dat kan. Ik denk dat we na de drie wedstrijden in november – tegen PSV (1-2, red.), Vitesse (2-2) en FC Emmen (3-3) al met de spelers en staf hebben geëvalueerd. Daar is een aantal aanpassingen uit voort gekomen, waardoor we dachten dat we na het WK een andere herstart zouden beleven. Maar door het puntenverlies en vertoonde spel, hebben we ingezien dat we niet zo kunnen doorgaan.”

Wat verwijt jij jezelf?

„Goeie vraag. Er zijn genoeg dingen, maar die wil ik niet en plein public neerleggen. Natuurlijk kijk ik in de spiegel. We hebben een zomer gehad, waarin we heel veel goede spelers zijn kwijtgeraakt. Misschien wel te veel. En er zijn er tien teruggekomen, die kwaliteit hebben, maar nog niet het niveau hebben van de jongens die zijn vertrokken. De eerste zeven wedstrijden ging het goed, maar daarna is de klad in de prestaties en het vertoonde spel gekomen.”

Edwin van der Sar met Alfred Schreuder in betere tijden. Ⓒ ANP/HH

Schreuder was nogal kritisch op de clubleiding die de belofte dat er maximaal vier spelers zouden vertrekken niet is nagekomen en hem geen rugdekking heeft gegeven.

„Dat zijn mooie woorden. Er zijn twee spelers weggegaan die niet in de planning stonden en daar moet je als trainer mee dealen. Met de kwaliteiten die we hebben, moeten we in Nederland met attractief voetbal in de top kunnen spelen. Daarnaast wilde hij een speler heel graag hebben (Lucas Ocampos of Bassey, red.) die ook niet uit de verf is gekomen.”

Kun je uitleggen waarom je net bij ESPN aangaf dat jij wel blijft?

„Dat is volgens mij aan andere mensen om daar een beslissing over te nemen. Niet aan mij of jou.”

Jouw functioneren wordt beoordeeld door de commissarissen, toch? Maar waarom deed je dat dan?

„Ik kreeg een vraag en daar heb ik op geantwoord.”

Heb je Schreuder net gezien en hoe reageerde hij?

„Natuurlijk heb ik hem gezien. Hoe hij reageerde houden we onder ons. Het is een hard gelag voor hem. Maar voor ons ook. Ik denk dat we allemaal hogere verwachtingen hadden. En de ontwikkeling van bepaalde spelers stokte ook. Ik denk dat het uiteindelijk niet de juiste match is geweest.”

Teleurstelling bij Dusan Tadic, JurriënTimber en Davy Klaassen na afloop van de 1-1 tegen laagvlieger Volendam. Ⓒ ANP/HH

Was hij bij een overwinning op FC Volendam ook ontslagen?

„Nee, dit was de druppel. In sommige wedstrijden was een vleugje zichtbaar, maar over het algemeen misten we bij de spelers de toewijding. Het vertrouwen dat daar de komende wedstrijden verandering in komt, hadden we niet.”

Wie zit er zondag op de bank.

„Daar gaan we morgen (vrijdag) verder over praten. Michael Reiziger en Richard Witschge leiden vrijdag de training. De kans bestaat dat er zondag een nieuwe trainer op de bank zit. Maar ik kan niks beloven. Als directie zijn we wel voorbereid op bepaalde situaties die zich konden voordoen.”

Wat is nu de logische volgorde: een trainer aanstellen? Of een technisch directeur die de trainer aanstelt?

„We zitten zonder rvc-voetbalman in een vacuüm. En Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar en ik nemen de taken van de technisch directeur waar. We gaan nu in tien uur geen rvc-man en td vinden, dus komt de nieuwe trainer eerst.”