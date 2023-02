Dit seizoen geen uitsupporters meer welkom in Leeuwarden

Buma is tot dit besluit gekomen na overleg in de driehoek (Openbaar Ministerie, politie en burgemeester). Het geweld en de ongeregeldheden na de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen afgelopen weekend waren een absoluut dieptepunt, meldt de gemeente.

Aanhangers van de twee ploegen zochten afgelopen zondag bij het stadion van SC Cambuur de confrontatie met elkaar. De relschoppers bekogelden elkaar onder meer met stenen, stukken hout en stukken beton en richtten vernielingen aan. De mobiele eenheid trad op, zodat de bussen van de bezoekende supporters uit Heerenveen veilig konden vertrekken. Ook hierna bleef het onrustig. Relschoppers vernielden politievoertuigen, gooiden met stenen naar agenten en pleegden ook rond het stadion veel vernielingen. Een politiepaard raakte gewond toen het dier door een steen werd geraakt.

De gemeente Leeuwarden noemt het gericht gooien van stenen en andere voorwerpen door relschoppers naar het vertrekkende publiek en de politie onacceptabel. „Deze agressie had tot gevolg dat tientallen mensen gewond zijn geraakt en dat er voor minstens tienduizenden euro’s aan onder andere materiële schade aan voertuigen en straatmeubilair is ontstaan.”

Teleurstelling

Algemeen directeur Ard de Graaf van SC Cambuur zegt met name teleurgesteld te zijn in het feit dat de club buiten de besluitvorming is gehouden. "Laten we voorop stellen dat er afgelopen weekend een hoop dingen fout zijn gegaan en dat we dit ten zeerste veroordelen. Dat neemt niet weg dat we enorm teleurgesteld zijn in dit besluit omdat nu een grote groep welwillende fans de dupe wordt van het wangedrag van een kleine groep. Daarnaast zijn we als club niet betrokken in dit besluit en waren we, zoals we dat in de afgelopen jaren altijd hebben gedaan, graag het gesprek aangegaan om samen tot oplossingen te komen", aldus De Graaf.

SC Cambuur speelt in het lopende seizoen nog vijf thuiswedstrijden, te beginnen op 5 maart tegen Go Ahead Eagles. De club uit Leeuwarden staat laatste in de Eredivisie. Op 16 april speelt SC Cambuur tegen huidig koploper Feyenoord.