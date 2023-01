AZ laat koppositie liggen na krankzinnige wedstrijd met tien goals tegen FC Utrecht

Dat leverde voor beide clubs geen extra punten op en vandaar dat een blik op de ranglijst leerde dat het AZ niet was gelukt om een nachtje de nieuwe koploper te zijn van de Eredivisie. De ploeg van Pascal Jansen is Feyenoord tot een punt genaderd, maar de Rotterdammers hebben nog een wedstrijd te goed bij FC Twente zondagmiddag vroeg.

,,Dit kan weleens een aardig potje worden”, zeiden AZ-directeur Robert Eenhoorn en FC Utrecht-icoon Gert Kruys vooraf aan het onderlinge treffen. Voorspellende gaven van het duo.

Ongetwijfeld viel er van alles en nog wat aan te merken op de wijze van verdedigen bij AZ en FC Utrecht, maar dat leverde een ongekend spektakelstuk op plus ingrediënten, die je veel te weinig ziet in de Eredivisie.

Intensiteit

Het tempo lag zo hoog dat spelers zich regelmatig zelf voorbij liepen, maar tegelijkertijd bracht dit een ongekende intensiteit aan de oppervlakte. Met gezonde agressie, felle onderlinge duels en twee ploegen die zo snel mogelijk de aanval zochten, konden zowel de fans van AZ als FC Utrecht niet anders dan smullen.

Eerste Feyenoord-achtervolger AZ keek na ruim een kwartier aan tegen een 2-0 achterstand in eigen huis. Trainer Michael Silberbauer beklaagde zich in de vierde minuut terecht bij de vierde man Jannick van der Laan toen scheidsrechter Edwin van de Graaf AZ een corner gaf. Dertig tellen later kon de Deen Van der Laan en Van de Graaf wel zoenen. Vanuit de afgeslagen corner stoof het trio Can Bozdogan, Taylor Booth en Tasos Douvikas naar voren en prikte de Griek raak: 0-1.

Kreeg Douvikas de bal bij zijn openingsgoal via AZ-verdediger Maxim Dekker voor zijn voeten, twaalf minuten later redde AZ-goalie Mathew Ryan tweemaal, maar gaf ook tweemaal een rebound weg. Opnieuw Douvikas aan het kanon: 0-2.

De opdracht voor AZ was eenvoudig, driemaal scoren om Feyenoord voor minimaal een dag te verdringen als koploper van de Eredivisie. Als belangrijkste pion voor de inhaalrace gold uiteraard Doufikas’ landgenoot Vangelis Pavlidis, de spit van AZ. Hij deed niet onder voor zijn concurrent bij het Griekse elftal. Vier minuten na de 0-2 zag hij Dekker profiteren van geklungel bij FC Utrecht achterin: 1-2. In de 31e en 34e minuut schoot Pavlidis zichzelf op het scorebord- toen hij eerst de bal van Jens Toornstra ontfutselde en Vasilis Barkas passeerde voor de gelijkmaker 2-2. Even daarna kwam de Griek slim voor Modibo Sagnan de knalde de bal in tweede instantie raak.

Verlammend

AZ op een 3-2 voorsprong in de 34e minuut na een 2-0 achterstand na zestien minuten. Hier liet AZ een staaltje veerkracht zien wat het vertrouwen verder aanwakkerde om serieus een rol te kunnen blijven spelen om de landstitel. Want zo’n achterstand kan verlammend werken, zeker bij een ploeg die moet en grote ambities heeft. Als dan wordt geleverd zoals het team van Pascal Jansen deed dan zorgt dan voor een vertrouwensboost.

Alleen rekende AZ zich iets te snel rijk en dacht het de Utrechters ten onrechte knock-out te hebben geslagen. Aan de hand van Toornstra ging FC Utrecht brutaal en zelfbewust op zoek naar de 3-3 en leek allerminst aangeslagen. Het was uitgerekend ex-AZ’er Nick Viergever, die als mee opgekomen linksachter bij de tweede paal klaar stond om het beslissende tikje te geven na een voorzet van zijn collega-verdediger aan de rechterkant, Sean Klaiber.

De tweede helft kon de belofte van de eerste helft uiteraard niet waarmaken. Alhoewel het opnieuw boeiend was om naar te kijken. Het spel vloog opnieuw op en neer, maar wat eraan ontbrak was de doelpuntenregen van de eerste helft.

Niet dat er niet werd gescoord want in de 65e minuut nam Douvikas weer een voorsprong in het onderlinge duel met landgenoot Pavlidis door een voorzet van Booth achter Ryan te tikken: 3-4. Douvikas mocht nu wel juichen waar hij even daarvoor zijn goal afgekeurd zag worden vanwege buitenspel.

Terug bij af

AZ was met nog 25 minuten te spelen terug bij af en had weer twee treffers nodig om Feyenoord te passeren. Vijf minuten later zorgde invaller Mees de Wit voor de gelijkmaker na balverlies van Booth: 4-4.

Omdat Mike van der Hoorn op de paal kopte leek het krankzinnige duel uiteindelijk in 4-4 te eindigen. Leek want Pavlidis had nog wat goed te maken in zijn wedstrijdje in een wedstrijd met zijn Griekse collega-spits bij FC Utrecht. Tien minuten voor tijd tekende hij voor de 5-4 voor AZ. Maar zelfs dat brak het verweer van de Utrechters niet en er kwam ook een tiende doelpunt. Twee minuten na de 5-4 durfde Sander van der Streek met gevaar voor eigen leven het duel aan te gaan met Ryan en kopte de 5-5 binnen en nam daarbij op de koop toe dat hij pas na een blessurebehandeling van drie minuten verder kon.

AZ en FC Utrecht verdiende het allebei om niet te verliezen, maar kregen beiden met een schamel punt te weinig voor de meest sensationele wedstrijd van het seizoen tot dusver: tien doelpunten, eerlijk verdeeld na een waanzinnig opwindend scoreverloop: 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4,5-5.