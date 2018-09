Keizer neemt het op voor Ajax-back

"Deyo is een jonge jongen. Hij mocht na een paar invalbeurten voor het eerst starten en dan zie je dat hij wat stroef begint", aldus de oefenmeester van de nummer twee van de Eredivisie.

"Vervolgens komt hij er wel oké in en zit hij in de wedstrijd, maar dan loopt hij bij de penalty-situatie een gele kaart op. Dan moet je in zo'n wedstrijd, waarin het heel dicht bij elkaar zit, een keuze maken. Dan moet je een jongen teleurstellen waarvan je denkt dat hij het wel aankan, maar hij had geel op zak en bij nog een kaart hadden we met een man minder gestaan."

Keizer koos in de rust voor Luis Orejuala als vervanger van Zeefuik. De 22-jarige Colombiaan kwam afgelopen zomer over van Deportivo Cali, maar kwam mede vanwege de taalbarrière tot slechts twee bekeroptredens.

Toch twijfelde Keizer zondag niet. "Luis heeft in Colombia wedstrijden gespeeld waarin het er vinniger aan toe ging. Ik dacht: als hij in ons systeem kan spelen, dan gaat het goed komen en dat is ook gebleken. Hij is rustig gebleven en heeft niet te veel ingeschoven, omdat Frenkie de Jong dat als centrale verdediger al veelvuldig deed, maar normaal kan Luis dat ook."